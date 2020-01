Obus gevonden in grondverwerkingsbedrijf: “Geen gevaar voor de omwonenden” Cedric Matthys en Didier Verbaere

11 januari 2020

15u40 2 Oosterzele Bij het grondverwerkingsbedrijf Balegro in Balegem is zaterdagvoormiddag een obus gevonden. Dat meldt de politiezone Rhode & Schelde.

“De bom heeft een diameter van 15 centimeter en is iets meer dan een halve meter lang”, laat de woordvoerder weten. “Aangezien er geen ontstekingsmechanisme aanwezig was, is er geen gevaar voor de omwonden. De ontmijningsdienst DOVO komt de obus binnenkort ophalen.” Medewerkers van Balegro vonden de bom bij het verwerken van steen- en grondpuin.