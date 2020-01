Nieuwe verkeerseilandjes op de Van Thorenburghlaan Didier Verbaere

16 januari 2020

17u34 2 Oosterzele Bij de aanleg van een nieuw fietspad in Oosterzele werd tijdens de Aquafinwerken langs Spiegel en de Van Thorenburghlaan ter hoogte van het kruispunt Spiegel met Dreef en Van Thorenburghlaan en Aardeweg een verhoogde inrichting aangelegd en werd het fietspad onderbroken.

“In eerste instantie werden op het wegdek geleide markeringen aangebracht voor de fietsers. Samen met de verkeersborden ‘fietsers op de rijbaan’ geven deze aan de automobilisten duiding over de uitwijkbeweging van de fietsers. Om de fietser nog extra te beschermen, werden deze week enkele verkeerseilandjes geplaatst. Het doel van deze maatregel is het voorzien van een rugdekking voor de fietsers enerzijds en een vermindering van de snelheid van het gemotoriseerde verkeer anderzijds”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V). “De Gemeente Oosterzele is er zich van bewust dat het even wennen zal zijn maar uiteindelijk zal het de algemene verkeersveiligheid in de Van Thorenburghlaan aanzienlijk verhogen.”