Nieuwe thuis voor bijen op dak gemeenschapscentrum Didier Verbaere

05 juni 2019

13u20 2

Op het dak van Gemeenschapscentrum De Kluize in Oosterzele staat voortaan een nieuwe thuis voor bijen. Wendy De Smet, de nieuwe technieker van de Kluize, timmerde de bijenkasten eigenhandig in elkaar. De handige Harry volgt Guy Vekeman op in de cultuurtempel van de gemeente.

Oosterzele profileert zich reeds enkele jaren als bij-vriendelijke gemeente. Ook aan de Oude Wetterseteenweg staat sinds maart vorig jaar een bijenhotel in de vorm van het gemeentehuis.