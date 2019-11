Nieuwe CD en Operatournee van en met De Piepkes



Didier Verbaere

15 november 2019

11u29 0 Oosterzele Pieter-Jan De Smet en De Piepkes Frederik Sioen & Sarah Yu Zeebroek hielden in Oosterzele een try-out van Operaar Poephaar, een verpiepte opera. in een regie van acteur Jan Bijvoet, met mentale coaching van Roland Van Campenhout. Voor kinderen en kinderen van leeftijd. Vrijdag lanceren De Piepkes ook hun nieuwe CD.

“Dirk droomt over poephaar. Bij het ontwaken merkt hij dat zijn droom waarheid is geworden. Raar maar raar! Wat zullen de mensen daarvan denken? Kan De Rappende Kapper uit Kwetteren helpen? De Prima Flatulina misschien?” Je hoort, ruikt en ziet het allemaal in ‘Operaar Poephaar’.

Nieuwe CD en tournee

De Piepkes zijn een raar collectief van 3 eigenzinnige muzikanten PJDS, Roland en Sioen en illustratrice en muzikante Sarah Yu Zeebroek. Samen brengen ze kinderliedjes uit eigen nat, waarbij ze geen onderwerp uit de weg gaan. Dit alles vanuit de wetenschap dat kinderen niet moeten worden betutteld, maar dat zij, nog beter dan volwassen kinderen, weten waar de klepel hangt. Aan de keukentafel van Pieter-Jan De Smet ontsproot 5 jaar geleden een eerste nummer, wereldhit ‘Tante Selle’. Daarna volgende twee schijven muziek en tevens 2 boeken: ‘Hoeraar’ & ‘De Piepkes Betogen’. ‘Operaar Poephaar’ is de 3de worp van De Piepkes en tevens de meest rare. De CD ligt vandaag in de winkels. De tournee start op 17 november in De Werf in Aalst. Info op www.depiepkes.be.