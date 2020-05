Nieuw raadslid voor Groen laat zich meteen tijdelijk vervangen Didier Verbaere

11u11 0 Oosterzele Op de gemeenteraad van Oosterzele leggen Maaike Afschrift uit Gijzenzele en Steven Verstuyft uit Scheldewindeke woensdagavond de eed af als gemeenteraadsleden voor Groen. Maaike volgt Roswitha Gerbosch op als eerste opvolger maar is ook tijdelijk verhinderd om te zetelen.

Roswitha Gerbosch nam ontslag uit de gemeenteraad op 1 mei omdat ze verhuisd is naar een andere gemeente. Maaike Afschrift uit Gijzenzele zal daarom als eerste opvolger haar mandaat opnemen. Maar ze is door omstandigheden ook tijdelijk verhinderd om te zetelen. En dus zal Steven Verstuyft uit Scheldewindeke tijdelijk het vervangend mandaat opnemen. Beiden zullen in de gemeenteraad woensdag 27 mei beëdigd worden. Je kan dit online volgen. De raad zetelt om 20 uur in de polyvalente zaal De Kluize.