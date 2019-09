Nieuw fietspad Balegem sluit ook aan op avontuurlijke speeltuin en gemeenteschool Didier Verbaere

21 september 2019

14u42 1 Oosterzele In Balegem werd zaterdagochtend het nieuwe fietspas tussen Kalle en Houte geopend. Dat fietspad, onderdeel van de fietssnelweg tussen Melle en Zottegem, kreeg ook een afslag naar de gemeentelijke basisschool in de Rooigemstraat. De nieuwe ingang aan de achterkant van de school is ook ingericht als groene speelplaats.

Het nieuwe deel van de fietssnelweg loopt langs de spoorweg in Oosterzele. Binnenkort starten de werken aan verbinding tussen de Roosbroekstraat en het station van Moortsele. In totaal loopt 9,3 kilometer van de snelle fietsverbinding over het grondgebied van Oosterzele en bijna 80 procent zal dan gerealiseerd zijn. “Het huidige traject is 865 meter met een afslag van 160 meter naar de school”, zegt gedeputeerde Riet Gillis. De Provincie en het Vlaams Gewest investeerden 423.271 euro in het project.

Veilige verbinding tussen Zottegem en Gent

“Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een volgend stukje fietssnelweg tussen Van Thorenburghlaan en de Schellaertweg. Volgende maand starten ook de werken om de verbinding te maken tussen de stations van Moortsele en Scheldewindeke. Als we ook snel werk kunnen maken van de verbinding tussen het station van Scheldewindeke en het centrum van Balegem zetten we weer een grote stap om mijn droom te verwezenlijken. Een droom waar ik al meer dan twintig jaar werk van maak, het creëren van een fietssnelweg tussen Zottegem en Gent”, zegt schepen Christ Meuleman (CD&V).

Door de aftakking kunnen fietsende en wandelende leerlingen de basisschool nu nog veiliger bereiken via de achterzijde van de school. “De nieuwe ingang aan de achterzijde van de school is ingebed in een nieuwe groene speelplaats met speelheuvel. Die werd door onze landschapsarchitect in overleg met het oudercomité en onze Groendienst ontworpen en uitgevoerd. Tussen de school en de fietssnelweg werden ook meer dan honderd bomen aangeplant.”