Natuurpunt plant driehonderd bomen aan in vallei Gondebeek in ‘Landskouter Zeehaven’ Didier Verbaere

23 november 2019

16u12 0 Oosterzele Vrijwilligers van Natuurpunt Oosterzele en jongerenafdeling JNM plantten zaterdagnamiddag driehonderd bomen aan in de vallei van de Gondebeek in Landskouter.

Het natuurgebied van de Gondebeek strekt zich ondertussen uit over zo’n 7 hectaren in Landskouter (Oosterzele), Lemberge (Merelbeke) en Gontrode (Melle). “In de volksmond heet dit overstromingsgebied ‘Landskouter Zeehaven’ omdat het tweemaal per jaar onder water loopt. Het is een gebied waar de Molenbeek en de Driesbeek samenkomen in de Gondebeek. Daarom planten we ook bomen aan die goed aarden in drassige gebieden”, zegt conservator Dirk Fiers van Natuurpunt.

De afdeling kon afgelopen jaar opnieuw een hectare aankopen waar ondertussen ook twee poelen werden gegraven. Langs de oevers van de beek werden zaterdag zwarte els, zomereik, esdoorn, zoete kers, fladder iep en zwarte populier aangeplant. “Dat is de autochtone populier die zo goed als overal verdwenen is. We proberen deze streekeigen boom opnieuw in onze natuurgebieden te introduceren”, zegt Dirk. Binnenkort wordt in het gebied ook een voetgangersbrugje over de Gondebeek aangelegd om de toegankelijkheid te verbeteren.