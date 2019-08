Natuurlijk mineraalwater uit de Vlaamse Ardennen van Ginstberg: “Zo puur dat het ideaal is voor zieke mensen en de bereiding van babyvoeding” HLN kiest Hét Streekproduct 2019 Redactie

31 augustus 2019

07u01 0 Oosterzele Evi Van De Velde en haar man Niko Claeys zijn de vierde generatie in de familie die natuurlijk mineraalwater bottelen. Het domein waar de Ginstbergbron ontspringt ligt op de Ginstberg in Scheldewindeke. De berg heeft haar naam te danken aan de ginstbrem, een geel bloemetje die de berg geel kleurt in het voorjaar. Je vindt de bloem ook terug in het logo van de natuurlijke waters en limonades.

“Het domein is al decennia in familiehanden. De bron werd in 1897 ontdekt door de toenmalige bewoners van het kasteel. Het water werd begin 1900 gecommercialiseerd door de zoon van de vrederechter die er woonde. Onze familie kon de Ginstberg en de bron aankopen in 1958. Daarnaast zijn we al vier generaties actief in de bottelarij van mineraalwaters en de verkoop van wijnen en likeuren hier wat verderop in Scheldewindeke”, zegt Evi Van De Velde, die de zaak van haar ouders overnam. Op het domein bevinden zich nog acht andere zelfontspringende bronnen, ook wel fonteinen genoemd. Het water van deze acht bronnen, ook van drinkwaterkwaliteit, wordt deels gebruikt in het bottelproces.

150.000 liter water per dag

Ginstberg heeft naast mineraal- en bruisend water ook een groot gamma aan limonades, die ze produceren volgens een oud familierecept en met het natuurlijk mineraalwater van de Ginstbergbron. In 2011 werd het water een erkend streekproduct. Ginstberg haalt dagelijks 150.000 liter water uit de bron. “Dankzij onze lagere kostenstructuur als familiebedrijf met veertien werknemers kunnen we concurreren met de grote commerciële bedrijven van mineraalwaters. Maar het is toch vooral onze unieke kwaliteit die ons erg gewild maakt op de markt van ziekenhuizen en rusthuizen. Het water uit de bron is zwak mineraal houdend en bevat zeer weinig zouten. Dat maakte het ideaal voor zieken en bejaarden. Maar we kregen ook gunstig advies van de Hoge Gezondheidsraad dat ons water geschikt is voor de bereiding van babyvoeding. Ook dat maakt Ginstberg uniek”, legt Evi Van De Velde uit.

Onze unieke kwaliteit maakt ons erg gewild op de markt van ziekenhuizen en rusthuizen. Het water uit de bron is zwak mineraal houdend en bevat zeer weinig zouten Evi Van De Velde

Duurzaam imago en toekomst

“Speciaal voor de zorgsector hebben we nu kleinere en herbruikbare flessen gelanceerd die af te vullen zijn uit de bidons van vijf liter. Zo kan ziekenhuispersoneel het water makkelijker verdelen in de kamers. Het is ook makkelijker voor patiënten om zelf in te schenken. Daarnaast creëerden we ook een speciale bag-in-box van tien liter voor grote gezinnen. Ook deze zijn honderd procent recycleerbaar en milieuvriendelijk. Deze verdelen we via winkels als Bio Fresh en Bio Planet”, weet Evi.

Daarnaast kijken ze ook voluit naar de toekomst. “De site is nog uit te breiden en onze bron heeft nog nooit, ook niet in hete zomers, droog gestaan. We kunnen de productie dus nog opdrijven. Daarnaast wachten we op de aanleg van de fiets-o-strade langs ons domein. Daar willen we een tapkraantje installeren waar fietsers gratis hun bidon kunnen vullen met vers bronwater”, besluit Evi.

Onze bron heeft nog nooit, ook niet in hete zomers, droog gestaan. We kunnen de productie dus nog opdrijven Evi Van De Velde

