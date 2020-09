N-VA pikt kritiek van Groen niet over herinrichting N42 tussen Oosterzele en Zottegem: “Faire kans op ontplooiing na decennia van stilstand” Didier Verbaere

07 september 2020

16u49 0 Oosterzele De N-VA-afdelingen van Oosterzele en Zottegem reageren verontwaardigd omdat Groen Oosterzele de herinrichting van de N42 in vraag stelt. “De nieuwe N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal zorgen voor de ontsluiting van een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen”, reageert Orville Cottenie, eerste schepen van de gemeente Oosterzele.

De N42 is een dossier dat al heel lang op de tafel ligt. Met dit project wil de Vlaamse regering streven naar een vlotte en veilige doorstroming voor het verkeer. Daarbij houdt de regering rekening met zwakke weggebruikers. “Dit is een ingrijpend en bijzonder positief plan voor onze streek”, laat Orville Cottenie weten. “Temeer omdat over heel het projectgebied de impact op het landschap, de natuur, het geluid en de landbouw minimaal zal zijn. Door de nieuwe N42 langs het bestaande traject te laten lopen, blijft immers een open en groen landschap behouden.”

Kritiek onverantwoord en lichtzinnig

“Dat vanuit bepaalde hoek dit project megalomaan wordt genoemd, is onverantwoord en lichtzinnig”, stelt Evert De Smet, schepen van mobiliteit van de stad Zottegem. “De nieuwe N42 biedt formidabele opportuniteiten en zal een groot deel van Zuid-Oost-Vlaanderen ontsluiten. Een regio die echt nood heeft aan zuurstof die moet bijdragen tot het opleven van de lokale economie. Steden en gemeenten als Oosterzele, Zottegem, Brakel, Lierde en Geraardsbergen krijgen na decennia van stilstand eindelijk een faire kans op ontplooiing.”

“We staan pal achter deze plannen en zullen dit dan ook zo doorgeven aan minister van Mobiliteit en Openbare werken Lydia Peeters en aan de hele Vlaamse regering. We rekenen erop dat alle andere partijen hetzelfde signaal aan de minister geven. Het is enkel door schouder aan schouder aan dit project te werken, dat er eindelijk schot in de zaak kan komen”, besluiten Cottenie en De Smet.