Motorrijder gewond na aanrijding op kruispunt Didier Verbaere Frank Eeckhout

20 juni 2020

14u53 4 Oosterzele Een motorrijder raakte zaterdagnamiddag omstreeks 13.45 uur gewond bij een aanrijding met een bestelwagentje op het kruispunt van de Geraardbergsesteenweg en de Oude Wettersesteenweg in Oosterzele. Hij werd voor verzorging weggebracht naar het ziekenhuis.

De motorrijder reed van Oosterzele richting Landskouter toen hij op het kruispunt werd aangereden door een Peugeot Partner die de Oude Wettersesteenweg in wou draaien. De motard belandde in de voorruit van de wagen en raakte gewond. Het kruispunt was een tijdje afgesloten voor alle verkeer maar is ondertussen weer vrij.