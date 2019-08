Miss kandidate Lorina organiseert barbecue voor kinderen Cambodja Didier Verbaere

12 augustus 2019

21u23 0 Oosterzele Lorina Boterdaele (17) organiseert dit weekend in Oosterzele een barbecue ten voordele van Hope for Children. De kandidate Miss Oost-Vlaanderen wil zo geld inzamelen voor een kinderproject in Cambodja.

Het is een drukke zomer voor de studente secretariaat talen aan het Sint-Jozef in Wetteren. Sinds haar selectie als finaliste voor de Oost-Vlaamse titel in de verkiezing van Miss België, voert ze continu promo. “Ik was te gast bij Radio MFM, stond op het podium van de kermis in Melle en trek binnenkort met alle kandidates naar Durbuy. Ook op Zottegem Koers mag ik de bloemen afgeven”, somt de exotische schoonheid op.

Maar eerst organiseert ze ook nog snel even een grote barbecue in GC De Kluize komende zaterdag. Lorina ging deur aan deur rond in haar geboortegemeente om kaarten te verkopen. “Tot zeventig per dag. We hebben hier en daar ook enkele mooie donaties gekregen. Wat zeer nobel is.Het doel is om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Hope for Children”, besluit ze. Kaarten bestellen kan nog via 0478/33.57.26 of Lorinabubbles@gmail.com. Een kaart kost 20 euro, inclusief glaasje cava. Haar kandidatuur steunen kan ook nog steed via sms MOV18 naar 6665.