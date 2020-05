Meer dan 6.000 bezwaarschriften ingediend tegen asbeststort door ‘bedreigde’ kinderen “Geen draagvlak voor dumpen afval in een woonkern” Didier Verbaere

26 mei 2020

19u23 3

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oosterzele Meer dan 50 kinderen met mondmaskers en asbestpakken aan, dienden dinsdagavond meer dan 6.000 bezwaarschriften in tegen de aanleg van een asbestopslagplaats in de steengroeves van Balegem. “Zij wonen in de absolute risicozone van 500 meter rond de stortplaats en staan symbool voor hun bedreigde toekomst. Zij zijn het gezicht van onze toekomst”, zegt Matthias Guns van het actiecomité Geen asbest in onze nest. Ook de gemeente Oosterzele gaat dit dossier negatief adviseren.

In Oosterzele loopt tot 29 mei een openbaar onderzoek over de aanvraag van een vergunning voor het inrichten van een asbeststortplaats in de oude steengroeves van Balegem door bouwbedrijf Verhelst. Het bedrijf wil er bigbags met cementgebonden asbest opslaan.

“Er zijn ontzettend veel redenen om dit geen goed idee te vinden. Het asbeststort in Sint-Niklaas (SVK) haalde nog maar net de internationale pers omwille van alle nefaste en soms dodelijke gevolgen, die dit stort met zich meebracht. En nu gaan ze eenzelfde type stort aanleggen, onder dezelfde omstandigheden. We willen een tweede ramp zoals in Sint-Niklaas helpen voorkomen. Asbest is een sluipmoordenaar, je ziet hem niet, je hoort hem niet maar plots heeft hij jou te pakken. Het klinkt griezelig herkenbaar in tijden van Corona”, zegt Matthias Guns.

Sterk signaal dat er geen draagvlak is

“Dat wij als actiecomité in amper één maand tijd 6.000 bezwaarschriften konden verzamelen, is een heel sterk signaal dat er geen draagvlak is voor deze stortplaats in een woonkern. Niet hier en eigenlijk nergens in Vlaanderen waar er bovendien reeds ruim voldoende stortcapaciteit aanwezig is op veilige plaatsen. Dit is geen gevecht van een klein landelijk dorpje, maar dit is het gevecht die we met z’n allen moeten durven aangaan”, zegt Matthias. De Vzw Ons Nest heeft schrik van de verspreiding van asbestvezels tijdens het transport en de berging. “Een risico dat onmogelijk uit te sluiten is. Wij doen dit voor de toekomst van onze kinderen”, zegt Matthias.

Negatief advies door Oosterzele en bezwaar door buurgemeentes



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Burgemeester Johan Van Bever (CD&V), zijn schepencollege en de hele oppositie staan achter het protest. “We gaan vandaag geen probleem in de grond steken en spelen met de gezondheid van onze kinderen. Dat laten we niet toe”, zegt Johan Van Durme. Het bestuur bracht al negatief advies uit en het is de Deputatie van de Provincie die moet oordelen over de aanvraag. Ook de buurgemeentes Sint-Lievens-Houtem en Zottegem hebben reeds een bezwaarschrift ingediend. “We willen vandaag onze eis een gezicht geven en dat is het gezicht van onze toekomst”, besluit Matthias.