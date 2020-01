Man die tot elf keer toe sigaretten stal, vraagt opschorting straf: “Zou u niet beter stoppen met roken?” Cedric Matthys

14 januari 2020

13u30 3 Oosterzele Een koppel uit Oosterzele, beiden 35 jaar oud, is dinsdagvoormiddag voor het Gentse hof van beroep verschenen. De man stal in 2017 tot elf keer toe sigaretten in de Colruyt, voor een totale waarde van 107,9 euro. Zijn vrouw kwam niet opdagen bij de politie toen haar gevraagd werd te getuigen.

In het anders erg serieuze hof van beroep in Gent ging het er dinsdagvoormiddag even jolig aan toe. Toen een man samen met zijn vrouw voor de rechtbank moest verschijnen voor de diefstal van sigaretten en tabak, gaf rechter Koen Defoort misschien wel de beste tip. “Zou u niet beter stoppen met roken?”, vroeg hij aan de 35-jarige dief uit Oosterzele. De man kon glimlachen om de opmerking, maar deed daarna zijn moeilijke situatie uit de doeken. De beklaagde zit sinds 2014 in collectieve schuldbemiddeling. Hij pleegde de diefstallen uit noodzaak, maar zei al heel veel spijt te hebben van zijn daden.

In eerste aanleg kregen hij en zijn vrouw dezelfde straf opgelegd. Beide kregen ze een boete van 400 euro en 6 maanden cel. De advocaat pleitte nu voor een opschorting. Dan achten de rechters de feiten bewezen, maar geven geen straf. Op dinsdag 11 februari weten we of deze vraag wordt ingewilligd.