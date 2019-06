Man (46) zwaargewond na crash in gracht in Oosterzele JDG

04 juni 2019

09u12 10 Oosterzele Een 46-jarige bestuurder uit Oosterzele is gisteravond in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis. Hij belandde met z'n wagen in de gracht langs de Geraardsbergsesteenweg in Oosterzele. Ondertussen is de toestand van de man terug stabiel.

De brandweer moest maandagavond rond 21.30 uur uitrukken om het slachtoffer uit zijn voertuig te bevrijden. De veertiger ging met z'n Citroën Berlingo om een nog onbekende reden uit de bocht, waarna het voertuig overkop in de sloot belandde. De bestuurder was buiten bewustzijn toen de hulpdiensten aankwamen en werd in levensgevaar naar het ziekenhuis overgebracht.

Het parket van Oost-Vlaanderen werd in kennis gesteld. Volgens de eerste vaststellingen waren er geen andere voertuigen betrokken bij het ongeval. Zondagavond nog kwam een 24-jarige vrouw uit Oosterzele om het leven bij een ongeval in Maldegem.