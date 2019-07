Lorina (17) wil mooiste van België worden : “Schoonheid is tijdelijk, mijn talenkennis is mijn grootste troef”. Didier Verbaere

02 juli 2019

13u32 0 Oosterzele Lorina Boterdaele (17) uit Oosterzele is geselecteerd voor de preselecties van Miss België en razend ambitieus. Ze schopte het tot de laatste 220 van meer dan 2000 kandidates en kreeg vlak voor ons gesprek ook goed nieuws. “Vandaag kreeg ik te horen dat ik bij de top 40 van de sms voting behoor. Super toch”, lacht Lorina.

“Ik schreef me samen in met een klasgenote en werd uitgenodigd voor een casting en fotoshoot. Kort daarop kreeg ik te horen dat ik bij de laatste 220 kandidates behoor. Met de start van de vakantie wil ik me nu voor de volle 100 procent inzetten op de verkiezingen van Miss België. In september zijn er de Provinciale verkiezingen en wordt het deelnemersveld herleid tot 60 en tenslotte tot 30 finalisten”, legt Lorina uit.

Talenkennis troef

De jongedame studeert momenteel secretariaat talen aan Sint-Jozef in Wetteren en spreekt vlot Nederlands, Frans, Engels, Duits en Arabisch. De oogappel van Jean Pierre dankt haar exotische schoonheid aan haar Marokaanse mama Souad. Ze heeft ook een kleine broer Nassin (8) en jongere zus Jasmine (14) en is ook gek op golf. Een hobby die ze met haar grootvader speelt.Na haar humaniora wil ze haar talenkennis gebruiken om een bachelor in Toerisme te halen. “Schoonheid verdwijnt na enkele jaren. Maar intelligentie en kennis blijft voor de rest van je leven. Ik denk dat mijn talenkennis dan ook mijn grootste troef is in de verkiezing”, klinkt het nuchter.

Goeie doel

Als kandidate wil ze zich ook inzetten voor het goeie doel. “Een miss moet ook een goed hart hebben. Daarom organiseer ik een eetfestijn ten voordelen van een kinderproject in Cambodja. Dankzij Miss België en de goede harten van de mensen bieden we de kinderen in Rang Vean in Cambodja educatie, huisvestiging en een toekomst”. Het eetfestijn vindt plaats op 17 augustus in De Kluize in Scheldewindeke. En op zaterdag 6 juli is er een event met alle kandidates in de Carré in Willebroek. “Alle aanwezigen krijgen er ook een jaarboek en het meisje dat de meeste aantal supporters meebrengt wint een prijs. Ik hoop dat Oosterzele mij massaal helpt om deze eerste prijs binnen te halen”, besluit Lorina. Je kan Lorina steunen door Mov18 te smsen naar het nummer 6665.