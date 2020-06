Leerlingen De Wegwijzer zijn personages in nieuwe For Girls Only!-boek van Nederlandse Hetty Van Aar Didier Verbaere

29 juni 2020

14u43 0

Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan. Oosterzele De leerlingen van het vijfde leerjaar van basisschool De Wegwijzer in Balegem zijn de personages van het nieuwe en 20ste For Girls Only! boek van de Nederlandse auteur Hetty van Aar. Zij bedachten ook mee het scenario van ‘Het Magische eiland Zeetopia’ dat deze week in de boekhandels verschijnt.

De ‘For Girls Only!’-boeken van de Nederlandse Hetty Van Aar zijn razend populair bij tieners vanaf 10 jaar en heus niet alleen bij meisjes. De twintigste uitgave is een bijzondere, want voor het eerst liet de auteur haar fans meedenken over een nieuw verhaal. Dat idee kwam van juf Hanne Verbaere en juf Annie van het vijfde leerjaar van de basisschool De Wegwijzer in Balegem (Oosterzele).

De school doet mee aan de actie 15 minuten lezen per dag, maar juf Hanne gaf haar leerlingen ook de opdracht om en een brief te schrijven aan hun favoriete auteur. En dus kropen Yasmine, Imani, Carien, Cara en Roos in hun pen en schreven als echte For Girls Only!-fans een brief aan Hetty van Aar. Ze wilden graag een rol spelen in één van de FGO!-boeken.

“Hetty was meteen dolenthousiast over het idee en kwam eind november naar de klas om samen een nieuw avontuur te bedenken”, zegt Hanne. “Iets wat we nooit verwacht hadden.” Voor Hetty was het de eerste maal dat ze fans liet meedenken.

“Nadat ik die hele lieve brief had gekregen, vond ik het een super leuk idee om te doen. En ik moet zeggen dat ik heel wat originele ideeën hoorde. Deze kinderen zijn ongelooflijk creatief en hebben heel veel fantasie. Ik kon er meteen mee aan de slag”, zegt Hetty Van Aar. Vrijdag rolde ‘Het magische eiland Zeetopia’ van de persen en de auteur bracht ze maandagnamiddag persoonlijk naar de school. De kinderen waren door het dolle heen met hun persoonlijk gesigneerde exemplaar en gingen massaal met de auteur op de foto. “Deze manier van werken is zeker voor herhaling vatbaar”, besloot Hetty.