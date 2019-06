Laureaten van de arbeid gevierd tijdens ontvangst nieuwe inwoners Didier Verbaere

12 juni 2019

17u47 0 Oosterzele De gemeente Oosterzele verwelkomde zo’n 80 nieuwe inwoners in het Gemeenschap Centrum De Kluize. Niet met een saaie uiteenzetting over de gemeentediensten. Maar met een leuke en interactieve infomarkt waar alle diensten maar ook het verenigingsleven zichzelf kon voorstellen en aanprijzen.

Tijdens de receptie werden ook vier laureaten van de arbeid in de bloemen gezet. Wim De Jaeger kreeg het gouden ereteken voor zijn werk in de politiediensten. Hij is sinds 2004 hoofdinspecteur. Ook Gertrude Van de Weghe kreeg het gouden ereteken in de openbare diensten. Zij is diensthoofd burgerzaken bij de politie. En in de bouw werden tweelaureaten gehuldigd. Herman Van de Velde kreeg een gouden ereteken als expert in de bouw. Hij werkt ondertussen 37 jaar in de sector waarvan 23 jaar als restaurateur bij Roelandt Interieur in Zottegem. En Matthieu Snoeck kreeg het bronzen ereteken voor zijn carrière in de bouwsector.