Kop-staartaanrijding tussen 3 vrachtwagens: 1 lichtgewonde Jeffrey Dujardin & Jeroen Desmecht

27 augustus 2019

Op de N42 is dinsdagmiddag rond 15.30 uur ter hoogte van Oosterzele een kop-staartaanrijding gebeurd tussen 3 vrachtwagens. Het ongeval gebeurde in de richting van Wetteren. De chauffeur in het laatste voertuig raakte lichtgewond, hij werd ter verzorging overgebracht naar het ziekenhuis. Door het ongeval was er wel hinder op de N42, één van de rijstroken was lange tijd gesloten voor het verkeer.