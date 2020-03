Kinderen Gilo Balegem hebben mooie boodschap: “Draag zorg voor elkaar” Didier Verbaere

Draag zorg voor elkaar. Dat schilderden de kinderen in de opvang in Gilo Balegem op een reuzegrote banner die ze aan de straatkant ophingen. “Een kleine boodschap, die in deze sombere dagen wat verlichting kan brengen”, klikt het bij juf Evelyne.