Kartel CD&V en N-VA voortaan enkel nog coalitie Didier Verbaere

07 februari 2020

12u05 0 Oosterzele In Oosterzele vormen N-VA en CD&V niet langer een kartel. Beide partijen blijven in coalitie besturen en zullen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen als zelfstandige partijen naar de kiezer trekken. “De beslissing werd genomen in de beste verstandhouding”, klinkt het bij beide partijvoorzitters Simon Lejeune en Steven Hutse.

Het kartel CD&V/N-VA Oosterzele ontstond naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen van 2006. Ook bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en 2018 trokken beide partijen als kartel naar de verkiezingen. Het kartel is één van de laatste kartels tussen beide partijen in Vlaanderen. Maar beide partijen willen zich nu met eigen inhoudelijke ideeën en onafhankelijk aan de kiezer presenteren. “Maar aan ons huidige bestuursakkoord veranderd er niks en dat gaan we samen uitvoeren”. On onze regio houdt enkel het kartel CD&V/N-VA in Melle nog stand.