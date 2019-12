Jong VLD Oosterzele schenkt 3.000 euro aan UZ Intens Didier Verbaere

30 december 2019

11u27 0 Oosterzele Jong VLD Oosterzele organiseerde voor De Warmste Week een spelnamiddag en warmste café. De opbrengst van deze actie, 3.000 euro, ging integraal naar de dienst intensieve zorgen van de pediatrie van het UZ Gent.

De actie werd op poten gezet in samenwerking met Laurent en Lien uit Scheldewindeke. Zij verloren vorig jaar hun dochtertje Louise. Wekenlang werden zij omringd met liefdevolle zorgen van het verpleegkundig personeel. Ook na het overlijden van Louise werden zij verder begeleid en konden zij blijven rekenen op de steun van UZ Intens. “We wilden al een hele tijd iets terug doen voor de mensen die ons Louise zo goed verzorgden in deze moeilijke periode. Toen voorzitter Ruben De Gusseme me op Louise haar verjaardag belde om samen iets te organiseren in het kader van De Warmste Week twijfelden we dan ook geen seconde. Ik kon me geen mooier cadeau wensen”, zegt Lien.

Er werd op de dag zelf ook nog een schilderij geveild, geschonken door “Atelier Bec”, de mama van bestuurslid Kaat Pien. Samen met een vertegenwoordiger van UZ Intens, en met een mooi cheque in de hand, snoven ze vorige maandag de sfeer op te Kortrijk.