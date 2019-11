Jeroen en Annelies fietsen Dwars door Oeganda voor Broederlijk Delen Paëlla-avond voor Oeganda op 7 december Didier Verbaere

18 november 2019

12u24 0 Oosterzele Jeroen Logghe (40) en Annelies Sevenant (41) uit Oosterzele nemen op 23 februari tot 7 maart 2020 deel aan Dwars door Oeganda. “Dit is een unieke mountainbiketocht door Oeganda ten voordele van Broederlijk Delen. Samen met een groepje gedreven fietsers zullen we dwars door De Parel van Afrika mountainbiken, tussen de leeuwen, giraffen en nijlpaarden”, zeggen de avontuurlijke fietsers.

Jeroen en Anneies, ouders van Kato, Janne en Artuur, houden wel van een sportieve vakantie. Annelies nam onlangs nog deel aan de Expeditie Natuurpunt en Jeroen fietste reeds van kust tot kust in Frankrijk. Ook samen gaan ze liever trekken dan op een strandzetel te liggen. En ze zijn ook sociaal geëngageerd.

Geld inzamelen voor Broederlijk delen

“Onze uitdaging van Dwars door Oeganda is dubbel: enerzijds de sportieve uitdaging om 450 kilometer te fietsen op elf dagen tijd, én anderzijds samen minimaal 2.000 euro inzamelen voor de projecten van Broederlijk Delen. Het mag ook meer”, zegt Jeroen.

“We droomden al langer van een reis door Zwart Afrika. Frans Kenis, één van de trekkers van Dwars door Oeganda, woont in Balegem. Zo kwamen we in contact met de organisatie en waren we meteen verkocht aan het idee”, zegt Annelies. “Als student economie leerde ik heel veel over microkredieten en investeren in de lokale economie in plaats van zomaar hulp te bieden via de grote ngo’s. Dit project steunen we dan ook volmondig want alle centen gaan naar kleine organisaties ter plaatse. We gaan ze ook gaan bekijken op onze elfdaagse tocht en kijken er enorm naar uit”, zegt het koppel.

Unieke fietstocht

En ze gaan ook het land op een unieke manier ontdekken. “Er zitten een paar pittige beklimmingen op een heuvelachtig parcours tussen. En we fietsen dwars door wildparken tussen de leeuwen en de giraffen. De hitte, in die periode algauw tot 40 graden, zal ook een uitdaging zijn”, zegt Jeroen.

Eerder organiseerde het koppel een fietstocht door de Vlaamse Ardennen. En op 7 december is er een Paëlla-avond voor Oeganda door de sponsorende huiskoks Dos Paelleros in het Parochiecentrum aan de Poststraat in Balegem. Er is keuze uit klassiek en vegetarisch. Volwassenen betalen, inclusief aperitief, 18 euro, kinderen 10 euro. Inschrijven voor 1 december via Annelies_sevenant@hotmail.com.