Inwoners van Balegem protesteren massaal tegen asbeststort in de steengroeves: “Geen asbest in onze nest”. Didier Verbaere

07 maart 2020

15u53 7 Oosterzele Ruim driehonderd inwoners kwamen zaterdagnamiddag op straat in Balegem om te protesteren tegen de plannen voor de inrichting van een asbeststort door de firma Balegro in de zand- en steengroeve van Balegem.

Nadat de plannen bekend raakten in mei vorig jaar, richtten een aantal bezorgde buurtbewoners het buurtcomité Asbest Protest op. Hun affiches kleuren ondertussen Balegem geel en ook in Zottegem en Sint-Lievens-Houtem klinkt bezorgdheid. Het dossier werd ondertussen door Balegro wel ingediend bij de Deputatie van de Provincie.

“Wij zijn tegen een stort voor gevaarlijke afvalstoffen in Balegem, dat zich op de grens met Zottegem en Sint-Lievens-Houtem en langs de drukke verkeersader N42 bevindt, omdat de gezondheid van de inwoners en de leefbaarheid van de omgeving ernstig in gevaar komt. Het schadelijke effect van asbest op de gezondheid staat buiten kijf en het risico dat er tijdens het transport of de verwerking van het asbest schadelijke stoffen vrijkomen, is onaanvaardbaar hoog”, zegt Matthias Guns van Asbest Protest.

Heel wat bezwaren

“De site waar Balegro asbest wil storten, bevindt zich in de onmiddellijke nabijheid van een woonkern met veel jonge gezinnen en op zeer beperkte afstand tot de dorpskern van Balegem, met veel bloeiende handelszaken en twee kleuter- en basisscholen. Langs de site liggen heel wat wandel- en fietsroutes die frequent gebruikt worden voor recreatie. Aangezien asbestvezels zich door de wind ver kunnen verspreiden, lopen niet enkel buurtbewoners in de nabije omgeving van de site gevaar, maar ook inwoners van Oosterzele, Sint-Lievens-Houtem en Zottegem. De aanvoer van het asbest zal voor extra vrachtvervoer zorgen, wat de druk op de N42 nog verder zal doen toenemen”, somt Matthias enkele bezwaren op.

De firma Balegro lichtte haar plannen vorig jaar toe op een druk bijgewoonde infoavond en diende op 24 februari haar aanvraag voor een vergunning in. De deputatie heeft nu 30 dagen om het dossier ontvankelijk en volledig te verklaren. Pas nadien kunnen bezwaren ingediend worden. Die worden nu reeds massaal voorbereid. Het comité wil hierover ook nog een infovergadering organiseren.

Negatief advies

Zodra het dossier ontvankelijk is, moet ook de gemeente haar advies geven. Maar dat advies is er nu reeds: negatief. “Wij gaan dit dossier zeker niet steunen en negatief adviseren. Gevaarlijke stoffen horen niet thuis in de bodem vlakbij een dorp. Als schepencollege zijn we tegen deze plannen en we gaan dit dossier ook op de agenda van de gemeenteraad zetten”, zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V).