Ilana Deschuymer (14) uit Oosterzele wint als jongste kandidate Top Model International in Parijse Lido Didier Verbaere

20 januari 2020

15u14 0 Oosterzele De 14-jarige Ilana Deschuymer uit Balegem is verkozen tot Top Model International. De jongste deelneemster aan de internationale modellenwedstrijd kreeg zondagavond de meeste punten van een vakjury na een show in het Lido in Parijs.

Het gaat snel voor de 14-jarige Ilana uit Oosterzele. In oktober 2018 poseerde ze voor het eerst voor de camera. Een scout had haar foto opgemerkt op Instagram waar ze poseerde met een pas gekochte trui. Ze schreef zich in voor Top Model International en won zondag de finale in Parijs.

“De vakjury met onder andere Adriana Karembeu, wereldberoemd dankzij de Wonderbra, scouts van Karin Models, Miss France 2018 en professionele fotografen gaven haar het maximum van de punten en verkozen Ilana als beste Top Model Photo”, zegt een fiere mama Natasja Van Hende.

“Ilana is er toevallig ingerold. Voor haar lentefeest kreeg ze een fotoshoot cadeau. In oktober 2018 stond ze voor het eerst voor een camera en kreeg ze de smaak te pakken. Later vroeg een winkel haar of ze wilde poseren met een gekochte trui. Via Instagram kreeg ze sindsdien heel wat opdrachten voor JBC en andere webshops”, zegt Natasja.

Zo belandde ze ook bij de wedstrijd van Top Model International. “Zonder grote ambities want er deden meer dan 5.500 meisjes uit de hele wereld mee. Uiteindelijk mochten er 50 naar de finale in Parijs. Ze is geen kind meer en met haar tienergezicht straalt ze ook een volwassen look uit. Dat ze als jongste deelneemster ook won, was wel een verrassing.”

Mama mee naar buitenland

Ook opa Walter en oma Marie-Louise zijn superfier op hun kleindochter. Ilana is de dochter van Natasja en Piet Deschuymer. En hij is dan weer de zoon van Walter, een bekende garagehouder in Oosterzele. Ilana loopt school aan het Atheneum van Zottegem. “In april mag ze op fotoshoot naar Mexico of Thailand en zondagavond werden we al benaderd door kledingmerken. Maar we blijven met beide voetjes op de grond. Ik ga haar ook vergezellen op buitenlandse opdrachten. Haar studies primeren uiteraard”, zegt de mama.