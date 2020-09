Huis onbewoonbaar na brand: bewoner (32) opgevangen bij familie, hond naar asiel Tijs Van Puyenbroeck & Didier Verbaere

13 september 2020

In de Meerlaanstraat in Balegem is deze namiddag rond 13.30 uur een brand uitgebroken. Een kortsluiting veroorzaakte het vuur maar gelukkig kreeg de brandweer de vlammen snel onder controle. De 32-jarige bewoner was niet thuis toen het vuur uitbrak. Nadat de hulpdiensten ter plaatse kwamen was snel duidelijk dat het huis de komende weken niet bewoond kan worden door rook- en waterschade. De dertiger kan gelukkig terecht bij zijn familie in Wetteren. Zijn hond, die wel in het huis was, werd naar een asiel gebracht met lichte rookschade en stelt het ondanks alles goed.