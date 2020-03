Het leven zoals het is in coronatijden: rusthuis deelt fotoreeks van hoe ze bewoners in de watten leggen Didier Verbaere

20 maart 2020

16u04 0 Oosterzele Hoe gaat het leven verder in een rusthuis in coronatijden? Woon Zorg Centrum OLV Ter Veldbloemen in Oosterzele illustreert dit met enkele pakkende fotoreeksen.

Rusthuizen zijn verboden terrein voor bezoekers. Ouderen zien hun kinderen en kleinkinderen niet meer en bewoners zitten bijna de hele dag verplicht op hun kamer. Hoe het leven eraan toe gaat, toont Woon Zorg Centrum Ter Veldbloemen in Oosterzele in enkele pakkende fotoreeksen. “Het is wennen maar we zorgen voor een zinvolle dagbesteding, we bakken pannenkoeken, we krijgen bloemen van de lokale handelaars. Er is een lach en af en toe ook een traantje”, klinkt het. De beelden spreken voor zich!