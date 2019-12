Herbeleef het Passiespel van Moortsele Didier Verbaere

12 december 2019

16u33 8 Oosterzele In het Erfgoedhuis in Moorstele kan je op vrijdag 13 december het Passiespel van Moortsele opnieuw beleven. De deelnemers van de 12 edities verzamelen er voor een bijeenkomst.

Na 33 edities vond in 2007 de laatste opvoering van het Passiespel van Moortsele plaats. Twaalf jaar later komen de Moortselenaars nog eens samen om herinneringen aan het passiespel op te halen.

“Met meer dan 350 waren ze, de vrijwilligers die op een of andere manier betrokken waren bij het passiespel van Moortsele. Van ver buiten de grenzen van Oosterzele kwamen de mensen om dit totaalspektakel dat plaatsvond op 6 podia in Moortsele-dorp te bekijken”, klinkt het bij Erfgoed Viersprong.

Een groep vrijwilligers startte vier jaar geleden in opdracht van Erfgoed Viersprong met de inventarisatie van het religieus erfgoed van de Sint-Amanduskerk in Moortsele. Op zolder bevonden zich nog een aantal spullen die gelinkt waren aan het passiespel dat 33 jaar lang plaatsvond onder deskundige leiding van pastoor Norbert De Baere. Omdat de verhalen en tradities die gelinkt zijn aan de religieuze objecten minstens even belangrijk zijn om te bewaren wilde Erfgoed Viersprong ook dit immaterieel erfgoed in kaart brengen.

Interviews

Kunsthistorica Regina Van Landuyt bezocht een 20-tal getuigen. Tijdens die interviews kwam ook heel wat archief- en beeldmateriaal naar boven dat vakkundig geïnventariseerd werd en aan het Rijksarchief van Gent zal geschonken worden. Een deel van dat beeldmateriaal kan een laatste keer kunnen bekeken worden op vrijdag 13 december in de voormalige repetitiezaal van het passiespel, zaal De Ganck in Moorstele. Een aantal fragmenten uit de interviews zullen er eveneens te beluisteren zijn. Iedereen welkom vanaf 19.30 uur.