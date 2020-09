Handel, horeca en voedingssector ondertekenen charter om lokale producten te promoten: “1 Vlaming op 5 koopt lokaal sinds coronacrisis”



03 september 2020

Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevist ondertekende in De Vierhoekshoeve in Gijzenzele (Oosterzele) samen met 23 partners uit de voedingssector, handel en horeca een charter om lokale voeding te promoten. Sinds de coronacrisis zitten lokale producten in de winkel en bij de boer in de buurt bijval bij de consument en 1 op 5 Vlamingen zegt vaker voor lokale producten te kiezen.

“Om de band tussen boer en burger te versterken, werd een engagementsverklaring ondertekend om samen te werken aan een sterk Vlaams merk. In 2014 vond 4 op de 10 consumenten het land van de herkomst heel belangrijk of eerder belangrijk. In 2020 stijgt dat percentage naar 52 procent. Het aankoopcriterium lokaal geproduceerd maakt dezelfde stijging door en ook biologisch geproduceerde producten kennen een stijging van 21 procent in 2014 tot 27 procent dit jaar”, becijferde het kabinet van de minister.

De coronacrisis heeft dus een duidelijke impact op het koop- en het kookgedrag van de Vlaming en zet heel wat mensen aan om te kiezen voor lokale voeding. “We grijpen deze hernieuwde aandacht voor de herkomst van ons eten met beide handen”, zegt Vlaams minister van Landbouw Hilde Crevits.

Er wordt werk gemaakt van vijf streefdoelen. “Het lekker van bij ons label wordt versterkt want de Vlaamse producten zijn wereldklasse. We gaan landbouw- en seizoenproducten van achter de hoek extra promoten. Het Vlaamse vakmanschap wordt in de kijker gezet. Ook lokale handelaars en supermarkten gaan meer streekproducten aanbieden. En de horeca wil Vlaamse producten en gerechten prominent op de kaart zetten”, klinkt het.