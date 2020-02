Groen ‘telt’ het verkeer met telraam: alles wat passeert, wordt geregistreerd. Didier Verbaere

29 februari 2020

19u11 0 Oosterzele Groen Oosterzele is gestart met het meten van wat er op verschillende plaatsen voorbij komt aan auto’s, vrachtwagens, bussen, fietsers, voetgangers, via volautomatische meettoestellen van Telraam. Ook de snelheid en het moment van de dag worden geregistreerd.

“Deze nieuwe technologie laat toe op een innovatieve manier voortdurend fijnmazig en efficiënt te meten. Op deze manier kan er op elke locatie in duidelijke grafieken gezien worden wat er in die straat passeert”, aldus de partij.

De Telraamtoestellen kunnen geen nummerplaten, noch gezichten herkennen. De verkeerstellingsdata worden continu via Wifi doorgestuurd naar de centrale databank en er worden nergens beelden opgeslagen. “De eerste fase van de meting is inmiddels volop bezig. De eerste twee toestellen zijn geïnstalleerd bij burgers en zijn aan het registreren”, aldus Steven Verstuyft van Groen. Dit weekend plaatste Groen nog een derde meettoestel en in een volgende fase komen er nog vijf meetlocaties bij.

“Hiermee worden alle types van verkeer geregistreerd vanaf één meetpunt aan het raam bij een burger. Er wordt dus vanaf het raam letterlijk geteld. De deelnemers leveren de data en leren of delen informatie over het verkeer.” Groen Oosterzele wil zo inzicht krijgen en het gemeentebestuur een tool aanreiken waarmee aan bepaalde mobiliteitssituaties kan gesleuteld worden zoals overdreven snelheid, sluipverkeer of onveilige situaties. Geïnteresseerde burgers kunnen zelf nieuwe meetlocaties aanreiken of zich aansluiten bij deze activiteit via info@groenoosterzele.be.