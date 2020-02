Groen bedankt reizigers op ‘Valentrein’ en voert actie voor latere treinverbindingen Didier Verbaere

14 februari 2020

15u27 1 Oosterzele Groen Oosterzele vraagt meer nachtaanbod op bus en trein en doopte daarom Valentijn om tot Valentrein. Vrijdagochtend bedankte Groen Oosterzele alle treingebruikers in het station van Scheldewindeke, Balegem en Moortsele met een speciaal ‘valentreinkaartje’.

“Iedereen kent het probleem. Een concertje meepikken in Gent of Zottegem? Het concert is nog maar net of nog niet gedaan en je moet je al haasten richting vestiaire en station”, zegt voorzitter Jeroen Logghe. “Eentje drinken en napraten over het concert? Vergeet het maar. Je moet spurten naar het station om je laatste trein te halen of je ziet net de achterlichten van de laatste bus.”

Volgens gemeenteraadslid Roswitha Gerbosch kan het anders. “Wij willen ook ‘s avonds vlot openbaar vervoer. Alleen zo worden trein, tram en bus een betere optie dan auto, op elk uur van de dag.”

Meer info en de petitie vind je terug op www.groen.be/laatvervoer.