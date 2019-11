Gospelconcert in Sint-Martinuskerk Didier Verbaere

26 november 2019

11u35 0 Oosterzele Balegem Leeft! organiseert op zaterdag 7 december ‘Flanders Gospel Choir’ in concert in de Sint-Martinuskerk in Belegem. Het is de tweede organisatie van het gloednieuwe buurtcomité uit Balegem.

“Het Flanders Gospel Choir uit Ieper is een Gospel en wereldkoor dat ambiance nummers brengt. Je kan ze wat vergelijken met Sisters Act (film met Woopie Goldberg). Het wordt een avondje swingen. Daarnaast zorgen we voor hamburgers en Breydelspek en pasta en een bar met Gijzelaarke en Balegemse koffie. Er is plaats voor 300 toeschouwers”, aldus de organisatie. Tickets kosten 10 euro in voorverkoop bij Fietsen Stefan, Café Ganzenhof of via balegemleeft@gmail.com.