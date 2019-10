Gijzelaarke Blond en Triple heeft nu ook een Bruin broertje Didier Verbaere

04 oktober 2019

11u54 0 Oosterzele De Oosterzeelse streekbieren Gijzelaarke Blond en Tripel hebben nu ook een Dubbel en bruin broertje. Microbrouwers Yannick en Robin De Pelsmacker uit Gijzenzele vervolledigden met de lancering hun gamma.

Gijzelaarke kwam in 2017 op de markt met een blond bier. Nadien volgde al snel een zwaardere tripel. Maar er was ook veel vraag naar een winterse bruine variant. Het nieuwe bier is een traditionele dubbel met toetsen van kruidnagel en zoethout en het bier heeft een alcoholpercentage van 7,5°. Jet kan het aankopen bij de microbrouwers maar ook degusteren in tal van café’s in Oosterzele en Wetteren. De broers staan in november ook voor het eerst met een promotiestand in de streekproducten tent op de Winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem.