Ghislain Galle blaast 100 kaarsjes uit: “Nooit getrouwd en hard gewerkt”, is zijn recept voor eeuwige jeugd. Didier Verbaere

21 februari 2020

15u32 0 Oosterzele In OLV Ter Veldbloemen in Scheldewindeke vierde Ghislain Galle vrijdag zijn 100ste verjaardag. Ghislain werd geboren op 21 februari 1920 in Lotenhulle en blaakt van gezondheid. “Hard werken en nooit trouwen”, verklapt hij het recept van zijn eeuwige jeugd.

Ghislain was het eerste kind van het boerengezin Alfons Galle en Zulma Mertens. Na hem zouden nog 9 kinderen volgen. Het kroostrijke gezin verhuisde op zijn 14de verjaardag naar een grote boerderij in Gontrode Melle. Meteen het einde van zijn schoolcarrière.

Op zijn 12de hielp Ghislain al mee met het inspannen van paarden. Paarden vormen de rode draad door zijn leven en zijn eigen dieren stonden vandaag zelfs op zijn verjaardagstaart afgebeeld. “In 1940 werden twee van mijn paarden afgenomen door het Engelse leger. En in 1944 opnieuw, maar dan door de Duitsers”, weet hij nog. Ook bij een grote brand die zijn stallen en machines in de as legde, kon hij twee paarden redden uit de brand. “Nadien kocht in mijn eerste tractor, een Porsche”, herinnert Ghislain zich nog.

Trouwen deed hij nooit. Hij woonde dicht bij zijn familie en ging zelfs samenwonen met zijn broer. Die overleed bij een spijtig ongeval en Ghislain woonde toen samen met zijn zuster Maria. Tot zijn 67ste werkte hij op zijn boerderij maar hij stopte na gezondheidsproblemen. Vandaag blaakt hij nog steeds van gezondheid en kan honderduit vertellen over zijn leven. Sinds een zestal maanden woont hij in het nieuwe woonzorgcentrum in Scheldewindeke. Daar kreeg hij vandaag bezoek van alle neven, nichten, nonkels en tantes.