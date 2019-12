Gemeentebestuur Oosterzele verlaagt en herverdeelt de belastingen: sterkste schouders dragen de zwaarste lasten Didier Verbaere

15u30 1 Oosterzele De gemeente Oosterzele verlaagt de personenbelastingen van 8 naar 7,8 procent, maar verhoogt als compensatie de opcentiemen op eigendommen. “Op die manier dragen de sterkste schouders ook meer lasten en verlagen we de aanslag voor jongeren en mensen die het moeilijker hebben”, verduidelijkt schepen van Financiën Marleen Verdonck de keuze van het CD&V en N-VA-bestuur. Ook oppositiepartij Groen stemde voor ‘de sociale maatregel’.

Door de federale taksshift verliest de gemeente Oosterzele 3 miljoen euro aan inkomsten of zo’n 40 euro per inwoner per jaar. “Om dit te compenseren, zijn we beginnen cijferen met de inkomstenbelastingen. De heffing van 8 procent was al vrij hoog. Die verlagen we dus naar 7,8 procent. Daarnaast verhogen we de opcentiemen van 756 naar 950. Mensen met een eigendom betalen dus iets meer op die eigendom. Het is een rechtvaardigere manier van belastingen innen. De sterkste schouders dragen iets zwaardere lasten”, zegt schepen Verdonck (CD&V).

Open Vld Plus kon zich niet vinden in deze redenering. “Door de financiële meevallers en de extra inkomsten via het Gemeentefonds en het nieuwe Open Ruimte Fonds zal Oosterzele jaarlijks honderdduizenden euro’s per jaar extra ontvangen. Maar ondertussen stijgen wel de pestbelastingen op tweede verblijven en moet een gezin of een aannemer tot 5.400 euro ophoesten om een kraan op het openbaar domein te plaatsen”, zegt fractieleider Filip Michiels.