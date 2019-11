Gemeente zoekt centen om beschermde Guillotinemolen in Balegem te restaureren Didier Verbaere

21 november 2019

17u07 2 Oosterzele De gemeente Oosterzele wil de beschermde Guillotinemolen in Balegem restaureren en is op zoek naar centen. De Vlaamse overheid subsidieert 40 tot 70 procent van de werken. Schepen Orville Cottenie (N-VA) wil de overige centen via een crowdfunding inzamelen.

De Guillotinemolen in Balegem is een stenen graanwindmolen die in de Franse periode in 1798 werd gebouwd in opdracht van Jean-Baptiste Platteau, een lokale brouwer en winkelier. Zijn lugubere naam dankt hij aan een ongeval in het bouwjaar toen Francis De Groote bij het verlaten van de molen werd geraakt door één van de draaiende wieken. De molen was maalvaardig tot na de Tweede Wereldoorlog, maar raakte daarna in verval. De gemeente kocht de molen, die al sinds 1975 erkend is als monument, in 1988, en wil na eerdere pogingen de molen nu restaureren.

Restauratiedossier

“We gaan een nieuw restauratiedossier opstarten en willen eindelijk eens duidelijkheid wat dat gaat kosten. We rekenen hierbij op subsidies van de overheid en willen het gemeentelijke aandeel via crowdfunding financieren”, zegt schepen Orville Cottenie (N-VA).

Vrijwillige molenaars onderhouden de molen zo goed ze kunnen, maar tegen insijpelend water en de tand des tijds verliezen ze stilaan de strijd. Een dringende en grondige restauratie is dus broodnodig. Vorig jaar werd het dak wel met platen gedicht en rotte vloeren en plafonds vervangen. Maar er is binnen heel wat waterschade en er zijn ook werken aan de muren nodig.

500.000 euro

“Ik schat de totale kostprijs van de restauratie op zo’n 500.000 euro, om de molen opnieuw maalvaardig te maken. Het is belangrijk dat de gemeente op zoek gaat naar een architect met kennis van molentechniek en de gebruikte houtsoorten. De Vlaamse overheid subsidieert dergelijke werken voor 40 tot 70 procent”, zegt Walter Van den Branden, conservator van het Provinciaal Molencenter MOLA. De gemeente gaat nu een werkgroep oprichten om het restauratiedossier in goeie banen te leiden.