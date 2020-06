Gemeente wil zomerstraten in Oosterzele ondersteunen Didier Verbaere

30 juni 2020

15u03 0 Oosterzele De Vlaamse Regering voorziet financiële en praktische ondersteuning bij het inrichten van zogenaamde ‘Zomerstraten’. Dat zijn lokale straat- en buurtfeesten. N-VA Oosterzele roept Oosterzelenaren op om ook initiatief te nemen. Schepen Orville Cottenie zal bekijken welke de gemeente mee kan ondersteunen.

Ten gevolge van de pandemie brengen veel Vlamingen hun zomervakantie door in eigen land en zijn massabijeenkomsten nog niet toegelaten. Daarom steunt de Vlaamse regering een nieuw initiatief: de Zomerstraten. Zowel burgers als lokale overheden kunnen initiatief nemen een Zomerstraat in te richten.

Wie tijdens het weekend van 11 juli een Zomerstraat inricht, krijgt na praktische ondersteuning ook een financieel duwtje in de rug en krijgt tot 180 euro organisatiekosten terugbetaald. “Komende coronazomer is Vlaanderen onze bubbel. We hopen op heel wat lokale initiatieven en vragen het gemeentebestuur initiatieven actief te ondersteunen en waar mogelijk zelf initiatief te nemen”, aldus N-VA-voorzitter Lejeune.

Schepen Cottenie, bevoegd voor Burgerzaken reageert alvast positief op de ondersteuning vanuit de Vlaamse Regering en de vraag om vanuit de gemeente initiatieven mee te ondersteunen. “Alles wat het welbevinden van onze inwoners ten goede komen, willen wij ten volle steunen”, aldus schepen Cottenie. Initiatiefnemers vinden meer info via: www.zomerstraat.vlaanderen