Gemeente stelt zich burgerlijke partij na anonieme klacht over gesjoemel: “Wij hebben niks te verbergen” Didier Verbaere

19 juni 2020

11u20 2 Oosterzele De gemeenteraad van Oosterzele nam donderdagavond kennis van een rapport van Audit Vlaanderen. Dat voerd in 2019 een onderzoek binnen het gemeentebestuur na een anonieme klacht over onregelmatigheden. Volgens oppositieraadsleden Filip Michiels (Open Vld) en Jeroen Logghe (Groen) is er sprake van gesjoemel. Volgens burgemeester Johan Van Durme (CD&V) heeft de gemeente niks te verbergen.”

Volgens het rapport gaat het om inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten, overtredingen op vlak van deontologie en integriteit, overtredingen van de ICT-code én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie. “Er is ook sprake van oneigenlijk gebruik van gemeentelijke titels voor private belangen, schending van de privacy, maar ook deelname aan etentjes en binnen- en buitenlandse trips betaald door private firma’s, dienstverleners of leveranciers, gecontracteerd door de gemeente”, zegt Michiels.

Anonieme klacht

Wie de klacht indiende tegen de gemeente die leidde tot de audit, wil niemand kwijt. “Dit zijn opnieuw spelletjes van de oppositie”, zucht burgemeester Johan Van Durme. “Zonder in detail te treden, want dat mogen we niet, gaat het inderdaad om etentjes met sponsors van een groot evenement in de gemeente. Zonder sponsoring, geen evenementen. Misbruiken we dan onze functie als raadslid? Ikzelf ben enkel als getuige gehoord, niet als verdachte. Maar ik durf mijn hand in het vuur steken voor ons personeel en mijn collega’s in het schepencollege. Er is niks onwettig gebeurd. Er is trouwens ook nog geen strafrechtelijk onderzoek gestart. Was hier echt gesjoemeld geweest, dan had de politie al lang aan onze deur gestaan”, zegt de burgemeester. “Wij nemen kennis van de audit en gaan zelfs akkoord met de vraag van de oppositie om een advocaat aan te stellen en ons als gemeente burgerlijke partij te stellen want we hebben niks te verbergen. We richten ook een ethische commissie op om één en ander duidelijk te maken voor de toekomst”, zegt Van Durme.

Het is niet aan ons als meerderheidspartij, noch aan de oppositie om het proces te voeren. Dat zal gebeuren door de bevoegde instanties. Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele

Coalitiepartner N-VA distantieert zich van de zaak. “N-VA Oosterzele neemt afstand van alle mogelijke misbruiken door Oosterzeelse mandatarissen en verwacht van de betrokkenen hun transparante medewerking aan verder onderzoek. Deze zaak moet uitgeklaard worden”, zegt Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele. Verder roept N-VA Oosterzele op tot kalmte. “Het is niet aan ons als meerderheidspartij, noch aan de oppositie om het proces te voeren. Dat zal gebeuren door de bevoegde instanties, waarnaar het auditrapport werd toegestuurd. Wij focussen ons intussen op datgene waarop we ons moeten focussen: sterk (herstel)beleid voor Oosterzele.”

“Geen lichte feiten”

“Het gaat, volgens de vaststellingen van Audit Vlaanderen, niet om lichte feiten, en ze getuigen van een stuitend gebrek aan ethiek en deontologie,” stellen fractieleiders Filip Michiels en Jeroen Logghe. “Er zijn ook administratieve slordigheden vastgesteld, het niet respecteren van of niet bestaan van duidelijke interne procedures tot regelrechte inbreuken op de wetgeving rond overheidsopdrachten. Daarnaast gaat het over overtredingen van de deontologische code voor personeel en mandatarissen én de schending van de afspraken tussen bestuur en administratie. Personeelsleden worden rechtstreeks aangestuurd door mandatarissen voor opdrachten en dat kan niet”, stelt Michiels.

Klokkenluider

Hij roept inwoners, ondernemers, mandatarissen én personeelsleden op om te melden wanneer ze denken onregelmatigheden vast te stellen. “Dit kan bij Audit Vlaanderen zelfs anoniem als klokkenluider.” Groen en Open Vld gaan ook klacht indienen bij de gouverneur na de gemeenteraadszitting . “We werden meermaals het zwijgen opgelegd bij de bespreking van de audit. Bovendien hebben sommige raadsleden deelgenomen aan stemmingen waarin ze betrokken partij zijn. Dit is een duidelijke inbreuk op het decreet lokaal bestuur”, besluit Michiels.