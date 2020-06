Gemeente positief over zomerschool in Oosterzele Didier Verbaere

25 juni 2020

13u46 0 Oosterzele Komt er een zomerschool in Oosterzele? N-VA Oosterzele stelt alvast de vraag aan burgemeester en onderwijsschepen Johan Van Durme (CD&V). Die bekijkt de mogelijkheden.

“Als we onze Oosterzeelse jeugd de kans kunnen bieden leerachterstand maximaal weg te werken, mogen we niet twijfelen”, zegt Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele. De coronacrisis heeft het schooljaar 2019-2020 grondig verstoord. Een deel van de leerlingen riskeert om met een leerachterstand te beginnen aan het volgende schooljaar. Daarom lanceerde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) een oproep aan scholen, lokale besturen en andere initiatiefnemers om in juli of augustus een zomerschool te organiseren.

In een zomerschool wordt gedurende minstens 10 dagen in juli of augustus een leertraject op maat gekoppeld aan sport, spel en cultuur. Deelname is vrijwillig. De zomerschool is gratis voor de deelnemers, want de Vlaamse Regering voorziet een vergoeding van 25 euro per dag, per leerling.

N-VA Oosterzele en onderwijsschepen Van Durme bekijken wat mogelijk is en vraagt initiatief te nemen. “Samen met schooldirecties, leraren, ouders en leerlingen moet bekeken worden wat de grootste noden zijn en op welke we als lokaal bestuur een antwoord kunnen bieden”, zegt N-VA-voorzitter Lejeune. Initiatiefnemers kunnen tot 7 juli een aanvraag indienen.