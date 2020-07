Geen parkconcerten in de Moortseelse pastorietuin: “Onmogelijk om die typische parksfeer te creëren” Didier Verbaere

02 juli 2020

11u27 0 Oosterzele Er worden deze zomer geen parkconcerten georganiseerd in de pastorietuin van Moortsele. “Door de coronamaatregelen kunnen we onze typische parksfeer niet creëren”, zegt David De Landsheere.

“Deze beslissing namen we met pijn in hart, maar de richtlijnen maken het onmogelijk om onze typische parksfeer te creëren. Zo worden we genoodzaakt om de pastorietuin volledig af te sluiten om de in- en uitstroom te controleren. Het sanitair blok, de bar en de voorzieningen om glazen te spoelen voldoen niet aan de strenge eisen en alles aanpassen zou te veel geld en energie kosten. En we kregen ook een oranje score op de pas gepubliceerde risicomatrix voor evenementen. Daarom beslisten we om een jaar over te slaan”, zegt David De Landsheere van de cultuurdienst.

Zelfde affiche in 2021

“Maar volgend jaar komen we terug, met dezelfde ijzersterke affiche want alle muzikanten engageerden zich om in 2021 naar Moortsele af te zakken. Deze zomer verwijzen we je graag door naar het bijzonder uitgebreid vrijetijdsaanbod van de collega’s van toerisme. En wij zien jullie graag terug in De Kluize, vanaf 18 september”, besluit David.