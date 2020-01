Geen kerstboomverbranding maar vurige show bij Windeekse Groenbuiken Didier Verbaere

09 januari 2020

11u56 1 Oosterzele Een vurige nieuwjaarsdrink vervangt de traditionele kerstboomverbranding bij de Windeekse Groenbuiken. Iedereen is welkom om het glas te heffen op 2020 op zaterdag 11 januari vanaf 18.30 uur op het Marktplein van Scheldewindeke.

“Dit jaar mag je, nu Driekoningen voorbij is, je kerstboom opnieuw in je tuin planten. Als alternatief voor de verbranding voorzien we een gezellig samenzijn met hapjes en drankjes én met een grote vuurshow met muzikale omlijsting. Een spektakel voor jong en oud”, zegt Filip Michiels van de Groenbuiken.