Frans Bauer komt naar Bruisend Balegem Didier Verbaere

06 februari 2020

19u00 0 Oosterzele Frans Bauer is één van de toppers op het zomerse dorpsfestival Bruisend Balegem. De Nederlandse charmezanger staat op 15 augustus op één van de podia in de deelgemeente van Oosterzele.

“Met Frans Bauer hebben we weer een topper van formaat gestrikt voor de 10de jubileumeditie van Bruisend Balegem met als thema “Zubiléé, Zubiléé !”, zegt opperbruiser Christ Meuleman. “De Nederlands charmezanger Bauer wist in zijn rijkgevulde muziekcarrière tientallen keren de Rotterdamse Ahoy uitverkocht te krijgen.Ook in het Antwerpse Sportpaleis gaf hij meerdere uitverkochte concerten, en komend seizoen maakt hij opnieuw een tocht langs de mooiste podia van Nederland en Vlaanderen, met een tussenstop in het landelijke Balegem”, klinkt het fier. Daarnaast zijn er ook al optredens ba, Yevgueni, Bart Herman en en Cleymans & Van Geel.