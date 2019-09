Fotoboek ‘Het zijn er van den Anker’ uitverkocht Tweede druk bij voldoende bestellingen Didier Verbaere

27 september 2019

12u10 0 Oosterzele Het Fotoboek ‘Het zijn er van den Anker’, over de gelijknamige buurt in Oosterzele, is uitverkocht. Het boek werd voorgesteld op Erfgoeddag met een grote tentoonstelling in de Ankerkerk en ging er vlot over de toonbank.

“Een tweede druk wordt overwogen, op voorwaarde dat minimum 25 reservaties genoteerd worden. Het fotoboek is een uniek cadeau voor onder de kerstboom, voor familie of voor uitgeweken bewoners van de Ankerwijk”, zegt Monique Roels. Wie het fotoboek wil bestellen kan contact nemen met Monique Roels op GSM 0471/03.42.68. Uiterste datum voor reservatie is 15 oktober en het boek kost 28 euro.