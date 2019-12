Fietssnelweg tussen Zottegem en Melle krijgt stilaan vorm Didier Verbaere

07 december 2019

18u21 0 Oosterzele In Moortsele, deelgemeente van Oosterzele werd zaterdagochtend een nieuw deel van de fietssnelweg tussen Melle en Zottegem ingereden. Meteen werd ook de start gegeven van de werken aan een volgend stuk richting Scheldewindeke.

Met het nieuwe deel fietssnelweg tussen de Van Thorenburglaan en de Schellaertweg van ongeveer 0,5 km in Moortsele staat de teller intussen op 3 km fietssnelweg in Oosterzele. In 2020 voegt de Provincie daar nog eens 1,4 km aan toe met de realisatie tussen de Van Thorenburglaan en de Roosbroekstraat in Scheldewindeke. Hiermee zijn Moortsele en Scheldewindeke met elkaar verbonden en is het zuiden van Balegem met Balegem-dorp verbonden.

De andere helft van het traject door Oosterzele is in volle voorbereiding met diverse deelprojecten tussen Balegem en Scheldewindeke, Moortsele en Landskouter en Landskouter naar Gontrode. In 2020 volgt ook de link naar Zottegem (Elene).

Veilige verbinding

De fietssnelweg in asfalt is 3 meter breed en verlicht. Aan de kruispunten komen middeneilanden waardoor oneigenlijk gebruik van de fietsweg wordt voorkomen. Gerooide bomen worden elders gecompenseerd. Aangezien de fietssnelweg grotendeels langs de spoorlijn Melle - Geraardsbergen loopt, bekijkt Infrabel met de gemeente de mogelijke alternatieven voor de overwegen. De aanleg kostte 295.476 euro waarvan 147.738 euro gesubsidieerd door het Vlaamse Gewest.

Voor het deelproject Van Thorenburglaan - Roosbroekstraat startte recent de voorbereidende werken met een geschatte uitvoeringstermijn van 120 werkdagen. De totale kostprijs bedraagt 669.492 EUR en wordt gefinancierd door de Provincie Oost-Vlaanderen en het Vlaamse Gewest met een aandeel van 252.818 euro.