Extra ondersteuning voor sport, cultuur en jeugd wordt uitbetaald in schijven Didier Verbaere

02 juli 2020

16u32 0 Oosterzele Het lokaal bestuur van Oosterzele kan via een Vlaams herstelfonds de vrijetijdssector met 127 330,50 euro extra ondersteunen. Het geld wordt evenredig verdeeld over de jeugdsector, de sportsector, de cultuursector en de sector vrije tijdsaanbod en -infrastructuur.

De vrijetijdssector had sterk te leiden onder de Corona-crisis. Om ze te helpen bij de heropstart en herstel na de crisis, besliste de Vlaamse Regering deze sector financieel extra te ondersteunen. De cultuursector kan rekenen op 65 miljoen euro, de jeugdsector op 16 miljoen euro en de mediasector op 10 miljoen voor gesubsidieerde organisaties.

Verenigingen uit Oosterzele die deelnemen aan het ‘relance weekend’ van 22 en 23 augustus ontvangen per dag deelname 250 euro per vereniging. Een vereniging die het volledige weekend deelneemt, ontvangt dus een toelage van 500 euro. Eind augustus of begin september zullen de adviesraden een bevraging organiseren om te peilen naar de verloren inkomsten enerzijds én de niet gemaakte uitgaven anderzijds. Op basis van die gegevens zal een eerste schijf met geld verdeeld worden. Nadien volgt een eindafrekening zodra alle in- en uitgaven bekend zijn.