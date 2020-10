EVA Oosterzele reikt Nobelprei 2020 uit aan de Patisson Balegem Didier Verbaere

15u54 0 Balegem EVA Oosterzele reikt jaarlijks de Nobelprei uit aan aan een inwoner of organisatie die het voorbije jaar een opmerkelijke veggie-bijdrage leverde tot een meer plantaardige, gezonde, milieu- en diervriendelijke samenleving. De laureaat van 2020 werd de Patisson uit Balegem.

Ook dit jaar kon het publiek meestemmen en dat resulteerde in een nek-aan-nek-race. De laureaat 2020 werd uiteindelijk de Patisson uit Balegem. In dit gecertificeerd 100 % biologisch verkooppunt voorziet Ivan De Vylder al 20 jaar Balegem en omstreken van een uitgebreid assortiment aan biologische, streekgebonden groenten en fruit. Hij breidde het aanbod ook aanzienlijk uit met andere veggie producten zoals broodbeleg en plantaardige vleesvervangers.

Lokale en kleinschalige initiatieven

“Samen met zijn vrouw Annie durfde Ivan De Vylder 20 jaar geleden de stap te zetten naar een zelfstandig ondernemerschap waarbij hij naast een aantal markten, ook een klein winkeltje runde in bio groenten en fruit te Balegem. Het kleine winkeltje werd groter, maar Ivan en Annie bleven vasthouden aan een integer, lokaal verhaal. Hun kwalitatieve producten halen ze bij lokale, kleinschalige initiatieven en de groot-industrie werd bewust uit het verhaal geschrapt. Recent hebben ze ook hun aanbod uitgebreid met veggie en vegan producten”, legt Elena Lievens, coördinator van EVA Oosterzele, uit. De tweede prijs, een gouden wortel, werd uitgereikt aan Anna Wynants van de Keukentafel voor haar voortrekkersol in gezonde, heerlijke groentefeestdissen via haar Table d’amis te Landskouter.