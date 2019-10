Emotioneel eetfestijn voor Biekes KOTK-biketeam: “Gisteren overleed een teamlid, het toont dat acties voor KOTK nog steeds nodig zijn” Koen Moreau

28 oktober 2019

20u47 0 Oosterzele Bieke Boulaert (59) van Biekes Bike Repair uit Oosterzele, tevens verpleegkundige aan het UZ Gent, neemt in het Hemelvaartweekend van 2020 voor de achtste keer deel aan de 1000 kilometer voor Kom Op Tegen kanker.

Dat doet ze samen met Geert Verbeiren (42) uit Lede. “Voor mij wordt het de derde deelname, maar ik wil dit doen voor mijn vader, die de ziekte helaas niet overleefde, en met vrouw die eveneens getroffen werd”, vertelt hij. En nog 18 andere deelnemers uit onder meer Appels, Deinze, Erpe-Mere, Gent, Gijzegem, Hofstade, Leuven, Lochristi, Nevele, Scheldewindeke, Sint-Gillis-Waas, Sint-Lievens-Houtem, Willebroek, en Wondelgem,

Bieke fietst de duizend kilometer gespreid over 21, 22, 23 en 24 mei voor de tweede keer in haar eentje. “Op die manier krijgen we zes teams aan de start die elk 5.500 euro startgeld verzamelen.” Een serieus bedrag waarvoor onder andere een pannenkoekenverkoop, cuberdonsverkoop, een spinning marathon en een eetfestijn georganiseerd worden.

Luc wou dolgraag meefietsen. Het mocht helaas niet zijn. Bieke Boulaert

Dat eetfestijn vond het voorbije weekend plaats in zaal Rogeman in de Bruinbeke (Schellebelle) en was bijzonder emotioneel. “Gisteren is onze teamgenoot Luc Van De Veire uit Nevele na amper zes weken op 58-jarige leeftijd overleden. Hij heeft alles gegeven qua pannenkoekenverkoop en wou dolgraag meefietsen. Het mocht helaas niet zijn.”

Tijdens het eetfestijn was de foto van Luc prominent aanwezig. “En de familie van Luc is komen eten. Ons initiatief moet immens veel voor hem betekend hebben, maar het toont spijtig genoeg ook aan dat acties voor Kom Op Tegen Kanker nog steeds nodig zijn.”

Biekes Team voor Kom Op Tegen Kanker kan nog steeds een financieel duwtje in de rug gebruiken. Steunen kan door overschrijvijng op rekeningnummer BE14 7331 9999 9983 van Kom Op Tegen Kanker met als mededeling ‘170194606 gift’. Vanaf 40 euro per jaar is zo’n gift fiscaal aftrekbaar.