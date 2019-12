Eindejaarsactie tot half januari bij 18 handelaars in Oosterzele Didier Verbaere

04 december 2019

Oosterzele Onderneemt en 18 lokale handelaars van Oosterzele organiseren tot 15 januari een eindejaarsactie in de gemeente. Wie lokaal shopt maakt kans op waardebonnen. "Lokaal kopen is ook ecologisch kopen", benadrukt de zelfstandigen vereniging.

Klanten van de 18 zaken maken per aankoop kans op een waardebon. In elke winkel wordt een bon ter waarde van 25 euro verloot. Op 10 februari worden de winnaars bekend gemaakt. Woensdagavond werden ook de winnaars van het Weekend van de Klant geloot. Er namen dat weekend 452 klanten deel en 17 vielen in de prijzen. Drie gelukkigen krijgen een bon van 100 euro, 14 een aankoopbon van 25 euro.