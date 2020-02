Eeuwenoude schuur deels ingestort na zware windstoot: “Storm Ciara beukte er vorig weekend al zwaar op in” Didier Verbaere

16 februari 2020

12u56 6 Oosterzele In de Stationsstraat in Scheldewindeke is een eeuwenoude schuur zaterdagavond ingestort. “Tijdens de storm van vorige week, was de schuur al zwaar op de proef gesteld. Maar het gebouw heeft een serieuze windstoot zaterdagavond niet overleefd”, zegt Jan Martens.

De boerderij van de familie Van De Vijver was in de middeleeuwen één van de eerste bebouwingen in Scheldewindeke en staat er dus al eeuwen. “De stormwind van vorig weekend beukte zwaar in op de grote schuur langs de straatkant. Zaterdagavond stortte één derde van het dak in. We hebben nu maatregelen genomen zodat de schuur niet verder kan instorten en er geen gevaar is voor de omgeving”, zegt Jan Martens, schoonzoon van de familie. Het gebouw is niet geklasseerd of beschermd. “Maar we willen zoveel mogelijk van de oorspronkelijke structuur als dorpsgezicht behouden”, zegt Jan. “Hopelijk houdt de rest van het gebouw stand.”