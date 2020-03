Eerste coronabesmetting in Oosterzele Didier Verbaere

06 maart 2020

12u04 13 Oosterzele Er is nu ook een coronapatiënt in quarantaine geplaatst in de gemeente Oosterzele. De burgemeester vraagt alertheid en raadt aan om de instructies nauwlettend te volgen om verdere verspreiding te voorkomen. “We willen geen paniek zaaien maar wel de bevolking informeren”, zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V).

Burgemeester Johan Van Durme kreeg vrijdag om 10 uur bevestiging dat een inwoner besmet is geraakt met het coronavirus. “Om de privacy van deze persoon te beschermen, kunnen wij u niet meer details geven over wie die persoon is, waar hij woont in uw gemeente of hoe het gesteld is met zijn gezondheid”, vermeldt de mail.

“Ook ik weet niet om wie het gaat en waar hij woont. De persoon is ondertussen geïsoleerd en wordt behandeld. En de Vlaamse Overheid onderzoekt met wie de patiënt in contact is geweest. Maar we willen deze info niet geheim houden en vragen de inwoners om waakzaam te zijn. Voorlopig zijn er geen aanwijzingen dat er nog andere besmettingen zijn”, zegt Johan Van Durme. “Regelmatig de handen wassen met zeep, hoesten in een papieren zakdoek, vermijden om handen te geven en thuis blijven bij ziekte zijn de beste methodes om verspreiding tegen te gaan.” Gisteren werden er ook al twee besmettingen vastgesteld in buurgemeente Sint-Lievens-Houtem.