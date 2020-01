Eerste borden van het cameraschild Havik duiken op in Oosterzele, Destelbergen, Melle en Merelbeke Didier Verbaere

28 januari 2020

14u59 0 Oosterzele In Oosterzele, Destelbergen, Melle en Merelbeke worden de pictogrammen geplaatst die het cameraschild van de politiezone Rhode & Schelde aanduiden. “Met de pictogrammen bakenen we visueel de zone van het cameraproject Havik af. Dat is wettelijk verplicht. Binnenkort worden dan ook de camera’s geplaatst”, zegt burgemeester Johan Van Durme (CD&V) van Oosterzele.

De politiezone investeert 1,9 miljoen euro in het cameraproject Havik om verkeersproblemen, overlast en inbraken aan te pakken met vaste en verplaatsbare camera’s. Vaste camera’s scannen automatisch de nummerplaten die de zone in en uit rijden. Op die manier worden geseinde wagens gedetecteerd en inbrekers afgeschrikt of opgespoord.

“De komende weken worden ook extra mobiele camera’s ingezet in de strijd tegen sluikstorten, vandalisme en fietsdiefstallen. Op die manier is er minder overlast en meer veiligheid”, besluit burgemeester Van Durme.